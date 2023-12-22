В Химках стартовало строительство моста для ВСМ Москва — Петербург

В акватории канала имени Москвы в Химках провели уникальную технологическую операцию.

Строительство "ворот" для входа Высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Москву стартовало накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД" 19 марта.

В акватории канала имени Москвы в Химках провели уникальную технологическую операцию. Там строят мост длиной 399 метров для будущей ВСМ Москва — Петербург. Был перевезен самый большой пролет сооружения в 132 метра весом 2263 тонны с левого берега, где собирали конструкцию, на временные опоры в центре канала. Операция заняла 38 часов.

Сначала часть пролета переместили на баржу, затем продольно надвинули на смонтированный в русле канала пирс. Финальную стадию – поперечную надвижку на постоянные опоры – планируем осуществить в конце весны. Пресс-служба ОАО "РЖД"

Ранее компания "РЖД" представила новый дизайн высокоскоростного поезда, который будет курсировать по ВСМ.

Видео: пресс-служба ОАО "РЖД"