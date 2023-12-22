Дизайн поездов для ВСМ Москва — Петербург представили РЖД

Для российских высокоскоростных железных дорог будут использоваться составы как с восьмью вагонами, так и с шестнадцатью.

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) представила новый дизайн высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростным магистралям. Об этом информирует пресс-служба компании.

Сравнивая поезд с обычными высокоскоростными моделями, можно заметить, что у обновленного варианта предусмотрена более острая и аэродинамическая передняя часть.

Ранее глава компании Олег Белозеров сообщил, что все проекты по высокоскоростным железнодорожным магистралям будут реализованы в течение следующих 10–15 лет. По его словам, первоначально планируется построить магистраль до Санкт-Петербурга, затем до Казани, Урала, Ростова-на-Дону, Черноморского побережья и Минска.

Также Белозеров уточнил, что для российских высокоскоростных железных дорог будут использоваться составы как с восьмью вагонами, так и с шестнадцатью.

Ранее стал известен список остановок следующих по ВСМ Москва — Петербург поездов.

Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД"