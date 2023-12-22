Стал известен список остановок следующих по ВСМ Москва — Петербург поездов

Всего высокоскоростные поезда будут выполнять 16 остановок с учетом конечных.

В пресс-службе ОАО "РЖД" опубликовали список остановок на Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом пишет "Петербургский дневник" 14 марта.

Всего высокоскоростные поезда будут выполнять 16 остановок с учетом конечных. В Ленобласти получится войти или выйти на станции Жаровская. Список остановок в Москве и Московской области выглядит следующим образом: Ленинградская, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково.

В Тверской области поезда остановятся в Новой Твери, Логовеже, Садве и Выползово, а в Новгородской – в Валдае, Горках, Великом Новгород, Тигоде.

На составах, которые не будут осуществлять остановки, из Москвы в Петербург или в обратном наравлении получится доехать за 2 часа 15 минут, с ними – за 2 часа 45 минут.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт началу строительства магистрали. Он напомнил, что при возведении ВСМ должны использовать преимущественно отечественные разработки и оборудование. Работы продлятся до 2030 года.

Фото: Российская академия транспорта