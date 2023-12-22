Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург

Проект ВСМ предусматривает два участка строительства и разработку подвижного состава.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт началу строительства Высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург. Об этом сообщили 14 марта в пресс-службе Смольного.

О готовности к строительным работам из города Зеленоград с территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Крюково президенту доложили министр транспорта РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Владимир Путин заявил, что ВСМ пройдет по территории шести субъектов страны: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Кроме того, он обратил особое внимание на то, что при строительстве магистрали должны использовать преимущественно отечественные разработки и оборудование. Губернатор Петербурга же подчеркнул, что проект ВСМ для города имеет стратегическое значение.

Работы продлятся до 2030 года. Трасса призвана сократить время в пути между Петербургом и Москвой до 2 часов 15 минут, а между Петербургом и Новгородом – до 29 минут. Поезда будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что работа на концессией ВСМ Москва — Петербург завершится в апреле.

Фото: ОАО "РЖД"