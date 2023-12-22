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Работа на концессией ВСМ Москва - Петербург завершится в апреле
Сегодня, 9:45
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Работа на концессией ВСМ Москва - Петербург завершится в апреле

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В указанном месяце должны быть "разрешены спорные вопросы".

К концу апреля 2024 года Росжелдор планирует разработать проект концессии на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. Об этом заявил руководитель ведомства Алексей Дружинин.

По словам Дружинина, в указнном месяце должны быть "разрешены спорные вопросы". Он уточнил, что, возможно, подписание проекта еще не произойдёт в апреле, однако к этому времени уже удастся сгладить те дискуссионные моменты, которые существуют сейчас.

Руководитель Росжелдора подчеркнул, что ВСМ является первым концессионным проектом такого масштаба в железнодорожном транспорте с применением современных технологий.

Ранее мы сообщили о том, что движение по ВСМ Москва — Петербург смогут запустить через 5 лет.

Фото: Российская академия транспорта  

Теги: всм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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