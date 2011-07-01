Высокоскоростная магистраль Москва — Петербург получит 14 пассажирских остановок

ВСМ между Москвой и Петербургом будет включать станции в Твери и Новгороде.

На высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируют организовать 14 пассажирских остановок. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре проекта.

Составы будут останавливаться на станциях "Ленинградский вокзал", "Рижская", "Петровско-Разумовская", "Зеленоград-Крюково", "Высоково", "Новая Тверь", "Логовежь", "Садва", "Выползово", "Валдай", "Великий Новгород", "Жаровская", "Южный" и "Санкт-Петербург главный".

Запуск магистрали запланирован на второй квартал 2028 года. Протяжённость трассы вместе с подходами к Москве и Петербургу составит 679 км. Время в пути будет равняться 2 часам 15 минут.

По расчётам, пассажиропоток линии достигнет 23 млн человек в год. Этот маршрут станет первым из пяти высокоскоростных направлений, которые должны соединить столицу также с Казанью, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленобласть предложила построить развязку для удобного доступа к ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"