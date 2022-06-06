  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге переименуют 40 остановок общественного транспорта
Сегодня, 17:45
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге переименуют 40 остановок общественного транспорта

0 0

Новые названия появятся 1 июля.

С 1 июля в Петербурге новые названия получат более 40 остановок на автобусных и троллейбусных маршрутах. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В течение ближайшего времени будет изменено звучание переименованных остановок в подвижном составе наземного транспорта.

Пресс-служба Смольного

В частности, остановка "Река Каменка" станет "Плесецкой ул.", "Ул. Уточкина, угол пр. Королева" – "Пл. Сикорского". Остановку "Ул. Жака Дюкло" переименуют в "Воронцов пер.", а "Станция метро "Чернышевская" – в "Кирочную ул., 15". Подробнее об изменениях – в материале городской администрации

Ранее мы рассказывали о том, что на рынок пассажирских перевозок Петербурга заходит новый перевозчик.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: общественный транспорт петербурга, остановки общественного транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии