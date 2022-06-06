В Петербурге переименуют 40 остановок общественного транспорта

Новые названия появятся 1 июля.

С 1 июля в Петербурге новые названия получат более 40 остановок на автобусных и троллейбусных маршрутах. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В течение ближайшего времени будет изменено звучание переименованных остановок в подвижном составе наземного транспорта. Пресс-служба Смольного

В частности, остановка "Река Каменка" станет "Плесецкой ул.", "Ул. Уточкина, угол пр. Королева" – "Пл. Сикорского". Остановку "Ул. Жака Дюкло" переименуют в "Воронцов пер.", а "Станция метро "Чернышевская" – в "Кирочную ул., 15". Подробнее об изменениях – в материале городской администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что на рынок пассажирских перевозок Петербурга заходит новый перевозчик.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)