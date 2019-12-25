На рынок пассажирских перевозок Петербурга заходит новый перевозчик

В течение 2024-2025 годов компания намерена сосредоточиться на развитии направления пассажирских перевозок, с последующим расширением в другие регионы.

На рынке пассажирских перевозок Петербурга появится новый крупный участник. Транспортно-логистическая компания "Везу" планирует инвестировать 200 миллионов рублей в развитие своего бизнеса на территории Северной столицы и Ленинградской области, сообщает "РБК Петербург".

В течение 2024-2025 годов компания намерена сосредоточиться на развитии направления пассажирских перевозок, с последующим расширением в другие регионы.

В пресс-службе "Везу" подчеркнули, что особое внимание будет уделено туризму и корпоративной развозке. Уже подписаны контракты на туристические маршруты по Ленинградской области, Карелии, Краснодарскому краю. В зимний сезон 2023-2024 года был запущен рейсовый автобус на горнолыжные курорты Ленинградской области.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)