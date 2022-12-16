Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном заседании с кабинетом министров, созванном по итогам совещания при президенте России по вопросам стратегического развития и национальным проектам. Премьер-министр призвал коллег связать внутренний отечественный рынок с ключевыми экономическими международными партнерами.
Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин отметил, что особое внимание правительства будет уделено таким направлениям как "Север-Юг" и "Запад -Восток".
Эксперты прокомментировали прогноз Мишустина по уровню спада экономики РФ.
Фото и видео: Правительство России
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