Глава кабмина РФ рассказал о развитии маршрутов "Север-Юг" и "Запад -Восток".

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры. Соответствующее заявление чиновник сделал на оперативном заседании с кабинетом министров, созванном по итогам совещания при президенте России по вопросам стратегического развития и национальным проектам. Премьер-министр призвал коллег связать внутренний отечественный рынок с ключевыми экономическими международными партнерами.

Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил, что особое внимание правительства будет уделено таким направлениям как "Север-Юг" и "Запад -Восток".

Эксперты прокомментировали прогноз Мишустина по уровню спада экономики РФ.

Фото и видео: Правительство России