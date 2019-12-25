Эксперты прокомментировали прогноз Мишустина по уровню спада экономики РФ

По словам премьер-министра страны, показатель составит менее 3% ВВП.

В ходе заседании Экспертного совета при правительстве РФ премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что по итогам 2022 года спад экономики ожидается на уровне менее 3% ВВП, при этом наиболее плачевные ожидания не реализовались. Прогноз прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что показатель падения ВВП планируется меньше, чем в период пандемии: в 2020 году он составил 3%. Таким образом, РФ смогла преодолеть влияние введённых Западом санкций.

Также телеграмеры отметили, что в текущем экономическом противостоянии стране необходимо как можно скорее переориентировать свою экономику под изменившиеся реалии и при этом не уронить планку жизни населения.

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Фото: Правительство РФ