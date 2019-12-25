В России запустили технологию сжижения газа "Арктический каскад": мнение экспертов

Технология превысила проектные показатели производительности на 6%.

В РФ завершена настройка единственной в стране технологии сжижения газа "Арктический каскад". Она уже работает 4-й линии "Ямал СПГ", превысив проектные показатели производительности на 6%. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что одной из мер давления на Россию в период СВО стал запрет на продажу отечетственным компаниям оборудования для сжижения газа. За счёт "Арктического каскада" стало возможно выйти из непростого положения, не полагаясь на помощь Китая.

Кроме того, потребность Европы в СПГ продолжает расти, подчеркнули авторы поста. Поскольу США не может возместить все необходимые объёмы, поставки из РФ продолжают резко расти. Так, по информации Handelsblatt, показатель уже увеличился на 21% год к году, достигнув планки в 13% от всего европейского импорта СПГ.

Ранее эксперты прокомментировали обострение обстановки в Сербии.

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