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Эксперты прокомментировали обострение обстановки в Сербии
Сегодня, 12:08
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Эксперты прокомментировали обострение обстановки в Сербии

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В Косове снова вспыхнул конфликт, в ходе которого НАТО постарается продемонстрировать свое единство.

В Сербии снова разгорелся конфликт, связанный с обстановкой в Косове. Текущие события прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что на данный момент Россия физически ничем не сможет помочь партнёру. В этих условиях НАТО будет максимально отстаивать своё единство, а ситуация в Сербии удобным полигоном для демонстрации силы.

Также телеграмеры считают, что конфликт станет поводом отвлечь население Запада от внутренних проблем.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали высказывание Борреля о торговле РФ и Турции.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, мировые новости, политика, сербия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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