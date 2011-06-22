Эксперты прокомментировали обострение обстановки в Сербии

В Косове снова вспыхнул конфликт, в ходе которого НАТО постарается продемонстрировать свое единство.

В Сербии снова разгорелся конфликт, связанный с обстановкой в Косове. Текущие события прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что на данный момент Россия физически ничем не сможет помочь партнёру. В этих условиях НАТО будет максимально отстаивать своё единство, а ситуация в Сербии удобным полигоном для демонстрации силы.

Также телеграмеры считают, что конфликт станет поводом отвлечь население Запада от внутренних проблем.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали высказывание Борреля о торговле РФ и Турции.

Фото: Pxhere