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Эксперты прокомментировали высказывание Борреля о торговле РФ и Турции
Сегодня, 12:05
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Эксперты прокомментировали высказывание Борреля о торговле РФ и Турции

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По мнению главы европейской дипломатии, восточной стране следует присоединиться к санкциям.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался по поводу торгового партнёрства России и Турции. По его мнению, Стамбул должен присоединиться к антироссийским санкциям, так как претендует на вступление в ЕС. Высказывание прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что Турция извлекает огромную выгоду от конфронтации России и Запада, выступая политическим и торговым посредником. Таким образом, восточная страна вряд ли будет следовать наставлениям Брюсселя ради одобрения с его стороны. 

Кроме того, телеграмеры напомнили, что попытки Турции вступить в ЕС длятся с 1987 года. За это время ей дали лишь статус кандидата в 1999-ом. Таким образом, присоединение к санкциям вряд ли изменит положение дел.

Ранее мы сообщили о том, что Илон Маск опубликовал новые документы о цензуре в Twitter.

Фото : YouTube / RTVE Noticias

Теги: глава дипломатии ес жозеп боррель, мейстер, политика, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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