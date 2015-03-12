Эксперты прокомментировали высказывание Борреля о торговле РФ и Турции

По мнению главы европейской дипломатии, восточной стране следует присоединиться к санкциям.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался по поводу торгового партнёрства России и Турции. По его мнению, Стамбул должен присоединиться к антироссийским санкциям, так как претендует на вступление в ЕС. Высказывание прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что Турция извлекает огромную выгоду от конфронтации России и Запада, выступая политическим и торговым посредником. Таким образом, восточная страна вряд ли будет следовать наставлениям Брюсселя ради одобрения с его стороны.

Кроме того, телеграмеры напомнили, что попытки Турции вступить в ЕС длятся с 1987 года. За это время ей дали лишь статус кандидата в 1999-ом. Таким образом, присоединение к санкциям вряд ли изменит положение дел.

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Фото : YouTube / RTVE Noticias