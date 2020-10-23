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Илон Маск опубликовал новые документы о цензуре в Twitter: мнение экспертов
Сегодня, 15:54
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Илон Маск опубликовал новые документы о цензуре в Twitter: мнение экспертов

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Судя по материалам, блокировка аккаунтов известных личностей велась одновременно с раскруткой "правильных" профилей.

Илон МАск разместил новые материалы, подтверждающие факт цензуры в Twitter. Документы прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, доказательства демонстрируют как решения о блокировке аккаунтов известных личностей, так и раскрутку "правильных" профилей. Для не прошедших цензуру создавались чёрные списки, исключавшие из из поиска и рекомендаций.

Как заключили телеграмеры, машина по управлению общественным мнением волне эффективно работала через соцсети. Они также отметили, что Маск стал первым, кто привёл документальные доказательства этому факту. 

Ранее мы сообщили о том, что польский еврокомиссар призвал пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной.

Фото: YouTube / Tesla (скриншот)

Теги: илон маск, мейстер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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