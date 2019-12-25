Польский еврокомиссар призвал пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной: мнение экспертов

Януш Войцеховский отметил, что фермеры в Польше несут издержки в связи с текущей политической ситуацией.

В ходе беседы с польскими парламентариями еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский настоял на пересмотре соглашения о свободной торговле с Украиной, поскольку беспошлинный экспорт кукурузы, рапса и птицы в Польшу наносит вред местным фермерам. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что в данном случае национальные интересы вошли в комфликт с общеевропейскими. Заявление Войцеховского, как политика и функционера польской партии "Право и справедливость", направлено на завоёвывание сипатии у местного населения перед выборами.

По мнению авторов поста, в ЕС подобные идеи не поддержат, и соглашение будет сохранено.

Ранее эксперты прокомментировали перспективы торговли РФ с Востоком.

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