Как отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер", для установления многополярного мира необходимо пройти непростой многолетний процесс от пересмотра связей с Западом.

Во время "Примаковских чтений" помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о провале проекта единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Он отметил, что ожидания об "общеевропейском доме" оказались иллюзией, поэтому теперь Россия начёт устанавливать связи на Востоке, стремясь к многополярному миру. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры при этом подчеркивают, что такое радикальное решение, ставшее особенно очевидным после начала СВО, не может быть принято быстро с учётом общего происхождения РФ и стран Европы, а также 30-летних попыток России вписаться в созданный Западом миропорядок. У нынешних идеологических противников по-прежнему есть связи в сферах арбитажных процессов, науки, образования, страхования и сохранения активов.

Как заключили эксперты, из всех связей проще всего на данный момент перестроить торговлю именно торговые процессы, которые уже постепенно переправляются в азиатский регион.

Ранее эксперты прокомментировали увеличение импорта российского СПГ.

Фото: Pxhere