По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер",в текущей ситуации появляется шанс на повышение технологического уровня промышленности в РФ.

По мере сокращения импорта российского трубопроводного газа в Европы, Запад наращивает импорт СПГ из страны. Закупки эенргоресурса за последнее время возросли на 21%. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отмечают, что европейские политики перешли на дорогие и дефицитные энергоносители сисключительно по соображениям идеологии. Такая ситуация может сработать на повышение технологического уровня российской промышленности, уверены они.Текущие проекты СПГ продолжают развиваться и повышают свою инвестиционную привлекательность даже в условиях жестких санкционных органичений.

К слову, это тоже фактор роста – возможности собственной промышленности газовики сейчас изучают как никогда ранее пристально. Telegram-канал "Мейстер"

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