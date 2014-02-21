Эксперты прокомментировали увеличение импорта российского СПГ

По мере сокращения импорта российского трубопроводного газа в Европы, Запад наращивает импорт СПГ из страны. Закупки эенргоресурса за последнее время возросли на 21%. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
Эксперты отмечают, что европейские политики перешли на дорогие и дефицитные энергоносители сисключительно по соображениям идеологии. Такая ситуация может сработать на повышение технологического уровня российской промышленности, уверены они.Текущие проекты СПГ продолжают развиваться и повышают свою инвестиционную привлекательность даже в условиях жестких санкционных органичений.
К слову, это тоже фактор роста – возможности собственной промышленности газовики сейчас изучают как никогда ранее пристально.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор возобновил сотрудничество с Молдавией.
Фото: Pxhere
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