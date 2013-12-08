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Россельхознадзор возобновил сотрудничество с Молдавией: мнение экспертов
Сегодня, 12:03
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Россельхознадзор возобновил сотрудничество с Молдавией: мнение экспертов

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Россия может наладить торговлю со страной через партию "Шор".

Россельхознадзор снов поставляет агропродукцию с 12-ти молдавских предприятий. Отмена запрета на сотрудничество случилась на следующий день после разговора председателя комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого с представителями молдавской партии "Шор". Ситуацию прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Эксперты полагают, что партия заинтересована в продолжении российско-молдавских отношений, полагая, что Москва окажет поддержку небогатой стране. При этом растёт недовольство политикой Майи Санду среди населения.

Как заключили телеграмеры, решение Россельхознадзора посылает молдаванам четкий сигнал о том, что "Шор" может решить насущные проблемы Молдавии. 

Ранее мы сообщили о том, что ОПЕК+ сократит добычу нефти.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, молдавия, россельхознадзор, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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