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ОПЕК+ сократит добычу нефти: мнение экспертов
Сегодня, 12:30
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ОПЕК+ сократит добычу нефти: мнение экспертов

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Кроме того, Россия окончательно отказывается от торговли "чёрным топливом" со странами, установившим потолок цен на сырьё.

В ОПЕК+ подтвердили намерение сократить добычу нефти даже при введении потолка цен на российское сырье Западом. Кроме того, Россия отказывается от сотрудничества со странами, установившими подобный лимит. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

По мнению авторов поста, такие решения довольно предсказуемы. Страны ОПЕК таким образом указывают на то, что цена на товар не устанавливается покупателем и не должна зависеть от его мотивов.

Эксперты добавили, что прецедент в таких случаях невозможен, так как он может повести к другим политически ангажированным шагам со стороны европейцев.

Ранее мы сообщили о том, что Захарова назвала беспочвенными обвинения России и стран ОПЕК + в "сговоре".

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, нефтедобыча, опек, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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