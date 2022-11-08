Захарова назвала беспочвенными обвинения России и стран ОПЕК + в "сговоре"

В МИД РФ рассказали о причинах "пророссийской" позиции Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения России и стран ОПЕК + в энергетическом или нефтяном "сговоре". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев live". Дипломат уверена в том, что что страны альянса на самом деле действуют в национальных интересах и не хотят стать очередной жертвой "грабительского подхода Запада".

Страны ОПЕК+ напрямую обвинялись в том, что они находятся в каком-то сговоре и под давлением России? Да ни в каком они сговоре не находятся. Они просто понимают, что если не будут предпринимать действия, выгодные своим странам и регионам, то они станут жертвой. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ объяснили, что Латинская Америка, Азия, Африка и Ближний Восток, если говорить не только о политических элитах, но и об обычных гражданах, за последние годы неоднократно подвергались нападкам со стороны западных метрополий, поэтому эти процессы не сформировали пророссийскую позицию, а скорее отразили объективный подход по международным отношениям.

Захарова сообщила, что Россия и США продолжают точечные контакты.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live