Захарова сообщила, что Россия и США продолжают точечные контакты

В МИД РФ объяснили,для чего дипломаты общаются с американской стороной.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон продолжают точечные контакты исключительно в таких сферах, в которых это наиболее необходимо. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья программы из МИД РФ пояснила, что дипломаты остаются привержены к открытым и взаимовыгодным диалогам.

Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с США по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <...> Мы открыты к любого рода диалогам , представляющим обоюдный интерес. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

