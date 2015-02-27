Захарова сообщила, что Россия и США продолжают точечные контакты

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон продолжают точечные контакты исключительно в таких сферах, в которых это наиболее необходимо. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live". Гостья программы из МИД РФ пояснила, что дипломаты остаются привержены к открытым и взаимовыгодным диалогам.
Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с США по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. <...> Мы открыты к любого рода диалогам , представляющим обоюдный интерес.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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