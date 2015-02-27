Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве России в выборы в США

В МИД РФ рассказали о вмешательстве в процесс не России, а Дональда Трампа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на утверждения о вмешательстве Москвы в промежуточные выборы в Конгресс США. Информацией чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live". По словам гостьи программы, в выборы вмешивается экс-президент Дональд Трамп, а не РФ. Таким образом дипломат отреагировала на шуточный вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, "вмешались ли мы уже в выборы США".

Все в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше - вообще не будет спокойного места. Классика, в общем, ничего нового. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что сейчас нарушается привычный ход жизни в США со стороны экс-лидера Белого дома Дональда Трампа. В МИД РФ подчеркнули, что "туда им и дорога", так как ситуация является внутриполитической историей Вашингтона, касающееся американских избирателей, представителей демократической и республиканской партий.

Захарова: Госдеп манипулирует цифрами по зерновой сделке.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live