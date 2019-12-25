Захарова: Госдеп манипулирует цифрами по зерновой сделке

Дипломат отметила, что сделка превратилась в коммерческую деятельность.

Госдеп США манипулирует цифрами по зерновой сделке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что сделка превратилась в коммерческую деятельность и не имеет больше отношения к гуманитарной операции. По ее словам, эта деятельность обеспечивает интересных западных компаний. Также Захарова отметила, что продолжается манипулирование цифрами и фактами.

Ведь опять не соблюдается хотя бы пропорциональное соответствие между той продукцией, которая должна идти тем самым нуждающимся странам, и той, которая оседает в руках сытеньких, богатеньких, наживающихся на этом стран. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что количество фейков, распространяемых по сети, с каждым годом растет радикально.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik