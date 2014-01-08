Захарова: количество фейков, распространяемых по сети, с каждым годом растет радикально

По словам дипломата, сейчас используются информационно-психологические методы.

Количество фейков, распространяемых по сети, с каждым годом растет радикально. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Медиафоруме стран СНГ, который проводит медиагруппа "Россия сегодня".

По словам дипломата, фейки стали инструментом введения войн. Она подчеркнула, что сейчас испольуются информационно-психологические методы. К ним Захарова отнесла личные данные, прямой шантаж и запугивание.

Главный результат этого – выбивание человека из привычной среды, основ. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась об ожиданиях ответа из Лондона по "Северным потокам".

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье