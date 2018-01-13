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Захарова высказалась об ожиданиях ответа из Лондона по "Северным потокам"

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Она считает, что никакого прямого диалога давно уже нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ожиданиях ответа из Лондона по теракту на "Северных потоках". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале вопрос британским властям, отправляла ли бывший премьер-министр страны Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами "с ним покончено". Она считает, что Лондон не даст ответ на этот простой вопрос.

Это выработанная схема – никакого прямого диалога давно уже нет. Так называемые либеральные демократии давно отказались от прямого общения с народом и даже от прямого общения с журналистами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что в США регулярно звучат призывы к уничтожению России

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: взрывы, лондон, мария захарова, мид россии, северный поток, северный поток-2
Категории: Лента новостей, Новости России,

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