Захарова высказалась об ожиданиях ответа из Лондона по "Северным потокам"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об ожиданиях ответа из Лондона по теракту на "Северных потоках". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале вопрос британским властям, отправляла ли бывший премьер-министр страны Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами "с ним покончено". Она считает, что Лондон не даст ответ на этот простой вопрос.
Это выработанная схема – никакого прямого диалога давно уже нет. Так называемые либеральные демократии давно отказались от прямого общения с народом и даже от прямого общения с журналистами.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что в США регулярно звучат призывы к уничтожению России
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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