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К 2030 году в Петербурге намерены перерабатывать 100% ТКО
Сегодня, 18:54
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К 2030 году в Петербурге намерены перерабатывать 100% ТКО

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Существующая схема работы с ТКО в Петербурге позволила улучшить экологическую ситуацию.

С 2021 года Петербург решает задачи в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Город объединил усилия с Ленобластью и компанией "ИнтерРАО". По сравнению с 2018 годом, доля ТКО, которые направляются на сортировку и переработку, увеличена более чем в 5 раз – с 10% до 56,9%. К 2030 году намерены перерабатывать 100% ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 апреля.

Существующая схема работы с ТКО в Петербурге позволила улучшить экологическую ситуацию. В частности, повысились объемы раздельного сбора бытового мусора, в несколько раз сократилось количество несанкционированных свалок в черте города. Кроме того, изменилось отношение петербуржцев к обращению с отходами, благодаря чему за 3 года увеличились объемы сбора и отправки на утилизацию опасных отходов. Помимо этого, запуск комплекса сортировки и обработки ТКО на Волхонском шоссе стал началом второго этапа реформы – переходом от захоронения ТКО к их переработке.

Ранее мы рассказывали о том, что за отходами в Петербурге будут следить дроны. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: переработка мусора, твердые коммунальные отходы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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