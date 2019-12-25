Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на строительство комплекса по переработке отходов "Островский"

Главная задача комплекса – сортировка отходов.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство комплекса по переработке отходов "Островский" со сроком действия до середины 2027 года.

На новом предприятии Невского экологического оператора в Выборгском районе Ленобласти будут работать около тысячи специалистов.

Главная задача комплекса – сортировка отходов. Выработанный материал будут использовать для производства новых изделий или топлива, которое необходимо для работы промышленных предприятий. В процессе используют новейшие очистные сооружения и фильтры, чтобы нивелировать воздействие на окружающую среду.

В октябре в мусорном контейнере на проспекте Ветеранов нашли щенка.

Фото: администрация Ленобласти