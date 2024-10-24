В мусорном контейнере на проспекте Ветеранов нашли щенка

Малыша спасли, в настоящее время его отогревают.

В Петербурге ищут дом для щенка, который был обнаружен в мусорном баке. Об этом сообщили в tg-канале "СПЕЦЫ по отходам" 24 октября.

Сегодня при выгрузке отходов из контейнера по адресу: проспект Ветеранов, 122, водитель мусоровоза заметил щенка. Малыша спасли, в настоящее время его отогревают.

Сейчас маленький собакин дорабатывает смену вместе со своим спасителем Артемом. А мы ищем щенку ответственного и любящего хозяина. Откликнитесь, пожалуйста, если это вы! Tg-канал "СПЕЦЫ по отходам"

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские спасли в Петербурге застрявшего под капотом автомобиля котенка.

Видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам