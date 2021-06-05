Полицейские спасли в Петербурге застрявшего под капотом автомобиля котенка

Малыш был в машине более двух дней.

Полицейские на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня днем при патрулировании экипаж Госавтоинспекции Центрального района заметил машину, на которой была оставлена записка со словами: "У Вас котенок под капотом!". Неравнодушные дорожные инспекторы установили личность владелицы транспортного средства и связались с ней по телефону. Оказалось, что женщина не пользовалась автомобилем более двух дней.

Получив разрешение от собственника автомобиля, сотрудники полиции осмотрели машину и выяснили, что котенок застрял в моторном отсеке. Один из правоохранителей аккуратно достал малыша.

После спасательной операции очевидцы забрали котенка себе. Имя ему пока не дали.

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Видео: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти