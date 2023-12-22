  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:16
67
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовой площади прошла акция сотрудников ГИБДД "Цветы для автоледи"

0 0

Они вручили женщинам за рулем букеты цветов и пожелали успеха, счастья и здоровья.

Вчера, 7 марта, в преддверии Международного женского дня экипажи дорожной полиции на Дворцовой площади поздравили петербурженок за рулем с праздником. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники Госавтоинспекции традиционно провели акцию МВД России "Автоледи за рулем". Они вручили женщинам за рулем букеты цветов и пожелали успеха, счастья и здоровья. Помимо этого, работники ГИБДД напомнили о соблюдении правил дорожного движения и безопасности на дорогах. 

Ранее на Piter.TV: бесплатные билеты в Эрмитаж 8 марта вызвали ажиотаж у петербуржцев.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дворцовая площадь, международный женский день, сотрудники гибдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии