Бесплатные билеты в Эрмитаж 8 марта вызвали ажиотаж у петербуржцев

Напомним, в пятницу в честь Международного женского дня Главный музейный комплекс и Главный штаб музея стали бесплатными.

Сегодня, 8 марта, в Государственный Эрмитаж собралась огромная очередь, состоящая из петербуржцев и гостей города. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, в пятницу в честь Международного женского дня Главный музейный комплекс и Главный штаб музея стали бесплатными. Они будут открыты с 11:00 до 20:00. Кассы работают с 11:00 до 19:00.

Судя по кадрам, очередь из тех, кто хочет попасть бесплатно в Эрмитаж, доходит до середины Дворцовой площади.

Ранее мы рассказывали о том, что стал известен портрет среднестатистической петербурженки.

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo