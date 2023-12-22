Эрмитаж станет бесплатным для всех 8 марта

Количество бесплатных билетов ограничено.

Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа в Петербурге в Международный женский день, 8 марта, можно будет посетить бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе музея 3 марта.

Бесплатные входные билеты будут доступны на сайте Эрмитажа во вкладке "Входные билеты". Помимо этого, билет получится взять 8 марта в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба.

Количество бесплатных билетов ограничено. Один человек сможет оформить не более трех бесплатных билетов.

Отмечается, что 8 марта Главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты с 11:00 до 20:00. Кассы работают с 11:00 до 19:00.

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Фото: Piter.TV