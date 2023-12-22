Эрмитаж в январе попал в тройку самых популярных музеев

Также в топ-10 попали ещё несколько петербургских музеев.

Наибольшим интересом у россиян в январе 2024 года пользовались три музея – это Музей Победы в Москве, Государственный Эрмитаж в Петербурге и Третьяковская галерея в Москве. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на компанию "Медиалогия".

В январе в Эрмитаже прошли тематические мероприятия, приуроченные к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Музей представил для посетителей инсталляцию на эту тему.

Также фасад Эрмитажа превратили в полотно для 3D-проекта "Ленинград. Во имя жизни", который показал жизнь ленинградцев в годы блокады.

Также в топ-10 попали ещё несколько петербургских музеев: Русский музей, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и музей-заповедник "Царское Село".

Музейную коллекцию Эрмитажа намерены оцифровать к 2025 год.

Фото: Piter.tv