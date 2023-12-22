Музейную коллекцию Эрмитажа намерены оцифровать к 2025 году

Отмечается, что работу ведут с 2014 года.

Государственный Эрмитаж в Петербурге планирует оцифровать свою музейную коллекцию до 2025 года. В этом году на эти цели выделено 44,6 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург" 23 февраля.

Электронный каталог Эрмитажа будет состоять из изображений музейных коллекций графики, декоративно-прикладного искусства, археологии, знамен, знаменных принадлежностей, нумизматики научно-хранительских отделов. Оцифрованные экспонаты будут доступны в специальных разделах "Цифровая коллекция" и "Виртуальный визит" на официальном сайте Эрмитажа, просветительском онлайн-проекте "Эрмитажная академия" и портале collections.hermitage.ru.

Для создания изображений музей проводит профессиональные фотосъемки. С помощью кадров можно идентифицировать предмет и состояние его сохранности.

Отмечается, что работу ведут с 2014 года. За 10 лет Эрмитаж потратил на создание каталога 334 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж приглашает на выставку "Новые загадки картин Леонардо да Винчи".

Фото: Piter.TV