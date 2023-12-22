Эрмитаж приглашает на выставку "Новые загадки картин Леонардо да Винчи"

Выставка позволит более детально изучить технику и стиль работы художника и приблизиться к мастерству того времени.

Выставка картин эпохи Возрождения откроется в Пикетном зале Государственного Эрмитажа сегодня, 21 февраля. Посетителей будут удивлять при помощи современных технологий, в числе которых цифровой двойник итальянского живописца Леонардо да Винчи, специально созданный для этой экспозиции.

Выставка позволит более детально изучить технику и стиль работы художника и приблизиться к мастерству того времени. Петербуржцы и гости города смогут увидеть движение, жестикуляцию и услышать о создании полотен прямо от аватара Леонардо да Винчи на русском языке. Кроме того, цифровой художник будет конкурировать с аватаром ещё одного известного творца - Ван Гога, который недавно появился в Парижском музее Орсе.

Добавим, что выставка создана совместно с Музеем Христианской Культуры. Она продлится в Эрмитаже до 19 мая 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что большая выставка о ледоколах откроется на "Острове фортов" в Кронштадте.

Фото: Государственный Эрмитаж