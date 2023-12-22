Большая выставка о ледоколах откроется на "Острове фортов" в Кронштадте

Материалы для выставки будут предоставлены из разных музеев России.

В конце мая Музей Арктики и Антарктики в Кронштадте откроет большую выставку на "Острове Фортов", посвящённую истории отечественного ледокольного флота. Мероприятие организуется в связи с 125-летием запуска первого российского ледокола "Ермак" и 65-летием атомных ледоколов в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на директора музея Наталью Петрову.

Выставка будет рассказывать историю отечественного ледокольного флота, начиная от "Ермака" и заканчивая современными атомными ледоколами.

Материалы для выставки будут предоставлены из разных музеев России, включая части отданного на слом в 1965 году "Ермака" и фирменные сервизы со судов. Производители ледоколов тоже предоставят материалы о других судах.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке 23 февраля будет работать выставка "Зоосад в годы блокады".

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов