В Ленинградском зоопарке 23 февраля будет работать выставка "Зоосад в годы блокады"

Жители Петербурга 23 февраля могут посетить экспозицию "Зоосад в годы блокады" в Ленинградском зоопарке. Выставка будет открыта с 12:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Посетители выставки могут послушать лекцию об истории Ленинградского зоосада из уст всеми известного лектора – Дмитрия Васильева. Посещение экспозиции бесплатное. Для входа в зоопарк нужно приобрести входной билет.
Напомним, что уже завтра, 17 февраля, в городе на Неве откроется весенняя экспозиция "Оттепель чувств". Для тех, кто хочет увидеть не только мир фауны, но и флоры, открылась выставка цветов в Ботаническом саду.
Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк
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