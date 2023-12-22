В Ленинградском зоопарке 23 февраля будет работать выставка "Зоосад в годы блокады"

Посетители выставки могут послушать лекцию об истории Ленинградского зоосада из уст всеми известного лектора – Дмитрия Васильева.

Жители Петербурга 23 февраля могут посетить экспозицию "Зоосад в годы блокады" в Ленинградском зоопарке. Выставка будет открыта с 12:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Посетители выставки могут послушать лекцию об истории Ленинградского зоосада из уст всеми известного лектора – Дмитрия Васильева. Посещение экспозиции бесплатное. Для входа в зоопарк нужно приобрести входной билет.

Напомним, что уже завтра, 17 февраля, в городе на Неве откроется весенняя экспозиция "Оттепель чувств". Для тех, кто хочет увидеть не только мир фауны, но и флоры, открылась выставка цветов в Ботаническом саду.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк