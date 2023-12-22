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В Ботаническом саду 17 февраля пройдет фестиваль "Оттепель чувств"
Сегодня, 16:07
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В Ботаническом саду 17 февраля пройдет фестиваль "Оттепель чувств"

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В Ботаническом саду зацвели 60 кустов сирени и азалии.

В Ботаническом саду Петра Великого в субботу, 17 февраля, пройдет фестиваль "Оттепель чувств". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Фестиваль цветов проходит суровой зимой. Он нужен для того, чтобы в холодные будни  поднять настроение жителям и напомнить о скорой весне.

В выставочном павильоне "Зеленый домик" создана весенняя атмосфера. Помещение украшают крокусы, нарциссы, гиацинты, мускари и море тюльпанов.

В Ботаническом саду зацвели 60 кустов сирени к открытию экспозиции "Сиреневая терапия". Увидеть экспозицию можно до 10 марта. 

Ранее мы писали, что дом-музей Шаляпина откроется после реставрации в 2026 году.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

 

Теги: ботанический сал, природа, фестиваль оттепель чувств, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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