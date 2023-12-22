Дом-музей Шаляпина откроется после реставрации в 2026 году

В результате реставрации будет полностью восстановлен весь дом на улице Графтио.

На пресс-конференции информационного агентства "Интерфакс" директор музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица поделилась новостью о завершении реставрации дома-музея Федора Шаляпина. Историческое здание, расположенное на улице Графтио, планируется восстановить и передать в эксплуатацию в осень 2025 года.

В результате реставрации будет полностью восстановлен весь дом. На втором этаже сохранится мемориальная квартира Шаляпина, а остальные помещения будут использованы для размещения административных, фондохранилищ, концертных, выставочных и конференц-залов. Планируется вернуть экспонаты к февралю 2026 года.

На данный момент экспонаты квартиры Шаляпина находятся в Национальном музее музыки в Москве, но к маю 2024 года они будут возвращены в Инженерный дом Петропавловской крепости.

Ранее мы сообщили о том, что Меншиков бастион Петропавловской крепости станет археологическим музеем.

Фото: theatremuseum.ru