Меншиков бастион Петропавловской крепости станет археологическим музеем

Внутри комплекса также пройдут масштабные работы. Одна из частей деревоземляного вала будет музеефицирована, кроме того, посетители смогут увидеть археологические раскопки поверхности Петровской эпохи.

КГИОП Петербурга решил сформировать специальную комиссию, которая будет ответственна за сохранение исторического наследия в ходе процесса реконструкции Меншикского бастиона в Петропавловской крепости. Проект реконструкции был разработан экспертами из архитектурного бюро "Студия 44". По словам руководителя организации Никиты Явейна, визуально бастион практически не изменится, однако прогулки по крыше больше не будут возможны, так её преобразуют в покатую площадку. Об этом сообщил Telegram-канал "Рупор ЖКХ".

Внутри комплекса также пройдут масштабные работы. Одна из частей деревоземляного вала будет музеефицирована, кроме того, посетители смогут увидеть археологические раскопки поверхности Петровской эпохи. Вниманию публики будут представлены крупноформатные экспонаты. Внутренние зоны будут разделены стеклянными перегородками, что позволит рассмотреть вал в разрезе. Посетители смогут перейти из основной экспозиции в теплый контур деревянных клетей восстановленного вала.

КГИОП создаст специальную комиссию, которая будет следить за сохранением исторического наследия в процессе реконструкции комплекса. Планируется, что музей будет открыт к 2028 году.

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Фото: Telegram / Рупор ЖКХ