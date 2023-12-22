Выставка "Вера в Победу: лица блокадного спорта" открыта до 25 февраля

В экспозицию вошли артефакты и фотографии, повествующие о биографии советских чемпионов, которые остались жить в осажденном городе.

В Музее спорта открылась выставка "Вера в Победу: лица блокадного спорта". Экспозиция рассказывает о судьбах героев книги "Вера в Победу", которая вышла в свет к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

В экспозицию вошли артефакты и фотографии, повествующие о биографии советских чемпионов, которые остались жить в осажденном городе.

У книги и у музея очень схожие судьбы, потому что идея их создания принадлежала нашим общественникам и ветеранам. Одна из задач, которую мы ставили перед собой — это сохранить память о ленинградских спортсменах. И мне кажется, у нас хорошо получилось. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Увидеть экспозицию можно до 25 февраля 2024 года.

Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости открыли уникальную экспозицию "Квартира смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга