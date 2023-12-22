В Петропавловской крепости открыли уникальную экспозицию "Квартира смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона"

Тюрьма была построена в 1872 году. Она служила местом содержания политических заключённых.

XX век оставил память об уникальной квартире смотрителя тюрьмы на втором этаже Трубецкого бастиона в Петропавловской крепости. С 6 февраля в музее можно увидеть воссозданные интерьеры помещений, где чиновник проживал с семьёй. Генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Владимир Кириллов отметил в беседе с "Петербургским дневником", что создание этой экспозиции под названием "Квартира смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона" заняло около года.

Помещение много лет назад служило местом жительства хозяина тюрьмы, который подчинялся только коменданту Петропавловской крепости и министру юстиции. Выход из служебного места требовал разрешения вышестоящих начальников. В этой тюрьме содержались высокопоставленные лица и самые важные заключенные.

Тюрьма Трубецкого бастиона построена в 1872 году. Она служила местом содержания политических заключённых. Всего было предусмотрено около 70 камер, через которые прошло примерно две тыс. человек. Среди них были члены временного правительства и участники мятежа юнкеров. Заключённых часто помещали в одиночные камеры, чтобы они не могли общаться друг с другом. Чтобы предотвратить коммуникацию, стены камер были обклеены обоями с звукоизоляцией. Арестанты отказывались от встреч с родственниками, так как разговаривать с ними всего один раз в месяц стало невыносимым. Около двадцати лет здание тюрьмы было использовано для тюремных целей: последними заключёнными здесь были участники кронштадтского мятежа.

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Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"