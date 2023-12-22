В Музее железных дорог появилась выставка "Станция Ленинград — Освобожденный"

Экспозиция включает личные вещи и фотографии жителей осажденного города, которые работали на железной дороге.

В Музее железных дорог в честь Ленинградской Победы открылась выставка "Станция Ленинград-Освобожденный". Посетители могут узнать о трудовых буднях железнодорожников в период блокады. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Экспозиция включает личные вещи и фотографии жителей осажденного города, которые работали на железной дороге. Их передали родственники жителей блокадного Ленинграда.

Целый раздел выставки посвящен ветеранам, в него вошли их воспоминания о военном времени. Каждый желающий может узнать истории свидетелей войны.

Центральный экспонат — уникальное вязаное покрывало. Реликвию предоставила жительница блокадного Ленинграда Жанна Ивановна Лебедева, чей отец служил на железной дороге, а мать работала в артели вязальщиц. Ежедневно из остатков ниток она плела небольшой фрагмент кружева. Окончить работу мама Жанны Ивановны собиралась в день освобождения — так и получилось. Каждый фрагмент покрывала — героически прожитый день, полный непоколебимой веры в Победу. Пресс-служба музея Железных дорог

Горожане узнают о том, как проводилась эвакуация жителей, как было организовано снабжение. Тут есть фотографии с прибывающим первым поездом в блокадный Ленинград.

Ранее мы писали, чтопо Ржевскому коридору блокады пройдут экскурсии.

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России