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По Ржевскому коридору блокады пройдут экскурсии
Сегодня, 14:30
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По Ржевскому коридору блокады пройдут экскурсии

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Иммерсивные экскурсии можно посетить бесплатно 3, 10, 17 и 24 февраля.

Жителей Петербурга приглашают побывать на экскурсиях по Ржевскому коридору блокады Ленинграда. Зимой 1941-1942 годов по нему проходили те, кто хотел уехать из города по Дороге жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Иммерсивные экскурсии можно посетить бесплатно 3, 10, 17 и 24 февраля. Вход для тех, кто старше 12 лет. 

Участники экскурсии смогут прочувствовать сложность пути, посмотреть на привычные улицы глазами ленинградцев, познакомиться с историей создания и содержанием барельефов мемориальных стел.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Чтобы записаться на экскурсию, нужно заранее позвонить по телефону: +7 (812) 527-32-71.

Напомним, что в Петербурга до 29 февраля открыта выставка "Солдат Метростроя".

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: бесплатные экскурсии, дорога жизни, ржевский коридор блокады
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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