По Ржевскому коридору блокады пройдут экскурсии

Жителей Петербурга приглашают побывать на экскурсиях по Ржевскому коридору блокады Ленинграда. Зимой 1941-1942 годов по нему проходили те, кто хотел уехать из города по Дороге жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Иммерсивные экскурсии можно посетить бесплатно 3, 10, 17 и 24 февраля. Вход для тех, кто старше 12 лет.
Участники экскурсии смогут прочувствовать сложность пути, посмотреть на привычные улицы глазами ленинградцев, познакомиться с историей создания и содержанием барельефов мемориальных стел.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Чтобы записаться на экскурсию, нужно заранее позвонить по телефону: +7 (812) 527-32-71.
Напомним, что в Петербурга до 29 февраля открыта выставка "Солдат Метростроя".
Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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