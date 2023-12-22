В Петербурга до 29 февраля открыта выставка "Солдат Метростроя"

Экспозиция находится в Интерактивном центре истории ГУП "Петербургский метрополитен".

Жители Петербурга могут посетить выставку "Солдат Метростроя". Она работает до 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Экспозиция находится в Интерактивном центре истории ГУП "Петербургский метрополитен". Посетители узнают интересные факты из жизни Ивана Георгиевича Зубкова — первого начальника Ленметростроя. Под руководством "солдата Метростроя" герои строительных батальонов в течение пяти месяцев создавали мощный оборонительный пояс вокруг Ленинграда.

Посетить выставку можно во время обзорной экскурсии по интерактивному центру. Необходима предварительная регистрация .

Ранее мы писали, что в Ленобласти за 6 дней более 8 тысяч человек посетили передвижной музей "Поезд Победы".

Фото: Telegram / Правительство Петербурга