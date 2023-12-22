Стал известен портрет среднестатистической петербурженки

Отмечается, что сегодня в городе проживают почти 3,1 млн женщин.

В преддверии Международного женского дня в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти – Петростата – представили портрет среднестатистической петербурженки.

Отмечается, что сегодня в городе проживают почти 3,1 млн женщин. Средний возраст петербурженок – около 50 лет, состоят в браке 50% горожанок. Более половины – трудоспособны, 36% получили высшее образование, 32% – среднее профессиональное.

Кроме того, стало известно, что 46% жительниц Петербурга сейчас находятся в репродуктивном возрасте (15-49 лет). Среднее число рожденных детей на тысячу женщин – 1,1 тысяча.

Помимо этого, аналитики указали, что, согласно данным Всероссийской переписи населения, которую проводили 4 года назад, более 1,2 млн женщин работают, около 94% – по найму.

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Фото: Piter.TV