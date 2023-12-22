В Смольном рассказали, какие туристки приезжают в Петербург

Около трети петербургских путешественниц – молодые, активные и образованные, их возраст – от 18 до 34 лет.

Специалисты "Турбарометра Санкт‑Петербурга" проанализировали данные последних 3 лет и составили среднестатистический портрет туристки. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по развитию туризма в преддверии Международного женского дня.

Около трети петербургских путешественниц – молодые, активные и образованные, их возраст – от 18 до 34 лет. Порядка 27% приходится на дам от 35 до 44 лет, еще 23% – от 45 до 54 лет. Большая часть из них приезжает в город с детьми.

Обычно туристки проводят в Петербурге 6-7 дней, их средний чек за поездку составляет около 45 тыс. рублей. В то же время растет спрос на сити-брейки – короткие поездки на выходных, что является хорошим способом отдохнуть и вдохновиться.

При выборе отеля гостьи города чаще всего отдают предпочтение трех- и четырехзвездочным гостиницам. У женщин с детьми нередко пользуются популярностью апарт-отели.

Кроме того, стало известно, что женщины остаются особенно довольны поездкой в Петербург: 91% из них заявляют о готовности рекомендовать путешествие в город.

Ранее на Piter.TV: в 2023 году иностранные туристы пополнили бюджет Петербурга на 54 млрд рублей.

Фото: Piter.TV