В 2023 году иностранные туристы пополнили бюджет Петербурга на 54 млрд рублей

Основными расходами стали проживание, транспорт, экскурсии, посещение кафе, ресторанов и другое.

В 2023 году Петербург посетили 574 тыс. иностранных туристов, что больше на 232 тыс. человек, чем в 2022-м. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 19 января.

Большая всего иностранцев приезжают в город на Неве из стран СНГ. В первой пятерке – Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения. По количеству туристов из дальнего зарубежья лидируют Китай, Иран, Турция, Индия и ОАЭ. По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", значительная часть из них – активные молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Вклад иностранных туристов в экономику Петербурга в прошлом году составил 54,3 млрд рублей (+84%). Основными расходами стали проживание, транспорт, экскурсии, посещение кафе, ресторанов и другое. По сравнению с 2022 годом увеличилась среднегодовая загруженность четырех- и пятизвездочных отелей: с 50% до 57% и с 47% до 60% соответственно.

Аналитики утверждают, что росту туристического потока способствовало введение электронной визы для граждан 55 государств и безвизового режима для людей из Китая и Ирана.

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Фото: Piter.TV