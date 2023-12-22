"Царское Село" за 2023 года посетили более 3,4 млн человек

В числе самых востребованных объектов – Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк.

Музей-заповедник "Царское Село" вновь вошел число самых посещаемых музеев страны. Более 90 тысяч человек, несмотря на сильные морозы, любовались царскосельскими дворцами и гуляли в парках в новогодние каникулы. Более 3,4 млн посещений зафиксировано в музее в 2023 году, это на 587 тысяч больше, чем в 2022-м, рассказали в пресс-службе музея.

В числе самых востребованных объектов – Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк. В три раза возросла посещаемость музея "Россия в Великой войне" в Ратной палате.

Подавляющее большинство посетителей – россияне. В числе иностранных туристов – в основном индивидуальные посетители из Турции, Вьетнама, Ирана, Индии, Европы, Китая.

Государственный Русский музей организует масштабные выставки в Китае. Экспозиции откроются в 2024 и 2025 году. Посетители выставок увидят свыше 100 произведений Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Александра Самохвалова и других выдающихся художников. Русский музей покажет картины музее Пудун (Шанхай).

Фото: Царское Село