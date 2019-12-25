Если учитывать закупки, которые находятся на стадии размещения, общий показатель достигает 90,7% (+1,4 п.п. к прошлому году).

Вице-губернатор Петербурга Виталий Москаленко сообщил в своем Telegram-канале о промежуточных итогах исполнения бюджета. По состоянию на конец августа 2026 года городские власти заключили контракты на общую сумму 520,5 млрд рублей из 584,8 млрд рублей доведенного финансирования.

Уровень контрактации составил 89%, что на 1,5 процентного пункта превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Если учитывать закупки, которые находятся на стадии размещения, общий показатель достигает 90,7% (+1,4 п.п. к прошлому году).

Среди профильных комитетов наиболее высокие показатели демонстрируют Комитет по транспорту – 97,6%, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению – 93,2%, Комитет по благоустройству – 92,9% и Комитет по строительству – 90,3%.

Лидерами среди районных администраций стали Пушкинский (95,5%), Калининский (94,9%) и Выборгский (93,4%) районы. За ними следуют Красносельский (92%) и Красногвардейский (90,3%) районы.

Ранее мы сообщили о том, что в Общественной палате Петербурга обсудили выборы-2026.

Фото: Piter.TV